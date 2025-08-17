14 украинских БПЛА было уничтожено над Нижегородской областью в ночь на 17 августа

Подробности о последствиях налёта уточняются.
Всего минувшей ночью над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 46 беспилотников самолётного типа.
Напомним, что 11 августа произошла атака БПЛА на Арзамас. В результате неё один человек погиб сразу и ещё один впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
