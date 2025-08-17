Ричмонд
14 украинских БПЛА было уничтожено над Нижегородской областью в ночь на 17 августа

14 украинских БПЛА было уничтожено над Нижегородской областью в ночь с 16 на 17 августа. Об этом сообщает минобороны РФ.

Подробности о последствиях налёта уточняются.

Всего минувшей ночью над территорией России дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 46 беспилотников самолётного типа.

Напомним, что 11 августа произошла атака БПЛА на Арзамас. В результате неё один человек погиб сразу и ещё один впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше