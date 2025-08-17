Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского: президент США рассказал об этом европейским лидерам

Тем временем, информирует издание Bild, три европейских лидера должны в воскресенье, 17 августа, решить вопрос об участии во встрече Трампа с Зеленским. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, которые намерены совместно определить, кто из них отправится в Вашингтон. При этом может быть принято решение отказаться от участия во встрече, поскольку европейцы не хотят, чтобы их участие было чисто демонстративным, отмечает издание.