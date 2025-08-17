Названа возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского: президент США рассказал об этом европейским лидерам

Президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о намерении провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной уже менее чем через неделю — 22 августа. Об этом пишет агентство Axios со ссылкой на источники.
Как передает издание, американский лидер поделился своими планами с Европой и Украиной во время телефонного разговора после встречи на Аляске.
Отмечаются также планы Трампа встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.
Axios также сообщает, что президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером выразил готовность заморозить боевые действия в Херсонской и Запорожской областях в обмен на уступку Украины в виде вывода войск с территорий Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).
По данным CNN, по крайней мере один из лидеров стран Евросоюза может принять участие в переговорах президента Трампа с Зеленским, которые запланированы на понедельник, 18 августа. Как передает телеканал, европейские лидеры получили специальное приглашение «присутствовать на встрече».
Издание Politico высказывает предположение, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать финский президент Александр Стубб.
Тем временем, информирует издание Bild, три европейских лидера должны в воскресенье, 17 августа, решить вопрос об участии во встрече Трампа с Зеленским. Речь идет о канцлере ФРГ Фридрихе Мерце, президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, которые намерены совместно определить, кто из них отправится в Вашингтон. При этом может быть принято решение отказаться от участия во встрече, поскольку европейцы не хотят, чтобы их участие было чисто демонстративным, отмечает издание.
Напомним, Трамп уже заявлял, что трехсторонний саммит по урегулированию ситуации на Украине должен состояться после переговоров на Аляске. По словам главы Белого дома, подготовка к встрече, в которой примут участие также Путин и Зеленский, уже началась.
Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что тема возможного проведения трехстороннего саммита с участием Москвы, Вашингтона и Киева на данный момент не обсуждалась.