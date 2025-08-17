Ричмонд
Воронежская область подверглась атаке украинских БПЛА: есть пострадавшие и повреждения

ВОРОНЕЖ, 17 августа, ФедералПресс. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников, произошедшей в ночь на воскресенье. В своем Telegram-канале он раскрыл детали произошедшего и оценил масштабы ущерба.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«…Уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор.

По словам Гусева, силы ПВО успешно отразили атаку, однако обломки сбитых дронов нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В частности, повреждены окна в многоквартирном доме. К сожалению, не обошлось и без пострадавших: осколком БПЛА был ранен сотрудник одной из железнодорожных станций.

Гусев подчеркнул, что системы оповещения населения продолжают функционировать, предупреждая о сохраняющейся угрозе новых атак. Он также отметил, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей региона.

Министерство обороны РФ также сообщило о массированной атаке украинских беспилотников на российские регионы. За ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 46 БПЛА. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской (16) и Нижегородской (14) областями. В Воронежской области было уничтожено девять беспилотников, в Брянской — три, а в Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областях — по одному.

Напомним, что в ходе ожесточенных боев российские подразделения освободили населенный пункт Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области. Минобороны сообщило о крупных потерях ВСУ на всех направлениях.

