Силы ПВО за ночь уничтожили 46 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 46 беспилотников украинской армии над регионами России. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 22:55 16 августа до 06:00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении военного ведомства в Telegram-канале.
Как уточняется в заявлении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Белгородской области. Там ликвидировали 16 дронов. Кроме того, 14 БПЛА уничтожили над территорией Нижегородской области, а девять — над Воронежской областью.
Ранее появилось сообщение, что один человек ранен при атаке беспилотников украинской армии на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа. Кроме того, губернатор региона Александр Гусев сообщил о нескольких возгораниях: в магазине, на вещевом рынке, а также возгорание газовой трубы.