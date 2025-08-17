ВСУ ушли в затишье в Сумской области: украинские боевики готовятся к приезду важного гостя

В районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдается затишье. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают никаких активных боевых действий в связи с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.