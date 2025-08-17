Ричмонд
ВСУ ушли в затишье в Сумской области: украинские боевики готовятся к приезду важного гостя

ВСУ взяли паузу в боях в Сумской области из-за приезда на пункт Сырского.

Источник: Комсомольская правда

В районе Степового и Алексеевки Сумской области наблюдается затишье. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают никаких активных боевых действий в связи с приездом на пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады главкома украинской армии Александра Сырского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник восстанавливает боеспособность и доукомплектовывает штурмовые группы… Также отсутствие активных действий со стороны противника связано с приездом на пункт управления 95-й одшбр главкома ВСУ Сырского», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, ВСУ несут огромные потери в Сумской области. Как рассказали ранее российские силовые структуры, штурмовики 95-й бригады потеряли боеспособность и боевой дух. Незадолго до этого появились сообщения, что Вооруженные силы (ВС) России развивают успех на всей линии боевого соприкосновения, особенно около населенного пункта Красноармейск.