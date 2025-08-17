Боевики Вооруженных сил Украины начали формировать женские расчеты БПЛА на харьковском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, все происходит в рамках 92-й отдельной штурмовой бригаде (ШРБр) ВСУ. Там сейчас наблюдается нехватка личного состава, поэтому командиры приняли решение использовать женщин.
«Ввиду недостатка личного состава в 92-й ОШБр начали формироваться женские расчеты БПЛА», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что сейчас в Харьковской области действует уже несколько таких отрядов. Все они были набраны, в основном, из медицинских рот и мобильных групп ПВО. Командование ВСУ не смутило, что раньше все эти люди находились исключительно в тылу.
Тем временем киевский режим не стесняется даже отправлять женщин в открытый бой. Подобное наблюдается в Донецкой Народной Республике. Там, как отмечал российский боец Турист, ВСУ послали женщин под Щербиновку. Причем встречались они повсеместно.