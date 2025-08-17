Дмитриев сообщил о панике у европейских союзников Украины

Напомним, Politico предположило, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать финский президент Александр Стубб. Bild указала на трех европейских лидеров, которые уже сегодня должны решить вопрос об участии в переговорах. По данным издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер собираются совместно определить, кто из них отправится в Вашингтон. При этом они могут вообще отказаться от участия, чтобы их участие было чисто демонстративным, отмечает издание.