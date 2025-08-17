Дмитриев сообщил о панике у европейских союзников Украины

Сторонников украинского конфликта охватила тревога из-за предстоящих переговоров главы киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом пишет глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Европейские и британские сторонники конфликта в панике», — написал он в Telegram-канале.
Таким образом Дмитриев прокомментировал недавние публикации Politico и Bild.
Напомним, Politico предположило, что на встрече Трампа и Зеленского может присутствовать финский президент Александр Стубб. Bild указала на трех европейских лидеров, которые уже сегодня должны решить вопрос об участии в переговорах. По данным издания, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер собираются совместно определить, кто из них отправится в Вашингтон. При этом они могут вообще отказаться от участия, чтобы их участие было чисто демонстративным, отмечает издание.
Тем временем CNN утверждает, что по крайней мере один из лидеров стран Евросоюза может принять участие в переговорах Трампа с Зеленским.