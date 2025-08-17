Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту

В международном аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на отправку и прием самолетов сегодня, 17 августа, ночью. Всему виной — угроза атаки вражеских беспилотников, сообщает Росавиация.
Нижегородский аэропорт закрывали в 6 часов утра, это продлилось полчаса. Затем воздушная гавань начала работу в штатном режиме. За этот период на запасной аэродром «ушел» один самолет.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что сегодня ночью Нижегородская область подверглась атаке 14 вражеских БПЛА. Они целились в промышленные предприятия. По предварительной информации, никто не пострадал.
