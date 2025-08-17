Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту

На время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Источник: Нижегородская правда

В международном аэропорту Нижнего Новгорода вводились ограничения на отправку и прием самолетов сегодня, 17 августа, ночью. Всему виной — угроза атаки вражеских беспилотников, сообщает Росавиация.

Нижегородский аэропорт закрывали в 6 часов утра, это продлилось полчаса. Затем воздушная гавань начала работу в штатном режиме. За этот период на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что сегодня ночью Нижегородская область подверглась атаке 14 вражеских БПЛА. Они целились в промышленные предприятия. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что один из рабочих, пострадавших при атаке беспилотников в Арзамасском округе, скончался.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше