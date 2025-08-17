Ричмонд
Силы ПВО России сбили за сутки 4 авиабомбы и 300 дронов ВСУ

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожено 77 959 беспилотных летательных аппаратов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 4 авиабомбы и 300 БПЛА самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77 959 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и других боевых бронированных машин, 1 586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28 625 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 813 единиц специальной военной автомобильной техники.

