МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска поразили место хранения украинских ракет «Сапсан», сообщило Минобороны.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет “Сапсан” и комплектующих к ним», — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия;пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
Срыв ракетной программы Украины.
В четверг ФСБ сообщила, что спецслужба и армия сорвали планы Киева по производству ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России.
В результате российских ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет. Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.