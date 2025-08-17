БПЛА Южной группировки уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ

«В ходе разведки местности, занимаемой противником, расчетом БПЛА Южной группировки войск была обнаруженная роботизированная платформа противника, перевозившая провизию и боеприпасы к передовым позициям ВСУ. Точным попаданием ударного БПЛА цель была уничтожена», — сказали в военном ведомстве.
В МО РФ добавили, что разведчики, продолжив работу, также выявили неподалеку и «получателя груза» — огневую позицию 82-мм миномета. «Первым же ударом FPV-дрона цель была успешно поражена, а противник лишился еще одного средства огневой поддержки», — отметили в министерстве.