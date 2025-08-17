Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА Южной группировки уничтожили роботизированную платформу и миномет ВСУ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотников Южной группировки войск уничтожили роботизированную платформу ВСУ, доставляющую провизию и боеприпасы к позициям, а также миномет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведки местности, занимаемой противником, расчетом БПЛА Южной группировки войск была обнаруженная роботизированная платформа противника, перевозившая провизию и боеприпасы к передовым позициям ВСУ. Точным попаданием ударного БПЛА цель была уничтожена», — сказали в военном ведомстве.

В МО РФ добавили, что разведчики, продолжив работу, также выявили неподалеку и «получателя груза» — огневую позицию 82-мм миномета. «Первым же ударом FPV-дрона цель была успешно поражена, а противник лишился еще одного средства огневой поддержки», — отметили в министерстве.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше