ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.