ВСУ потеряли более 420 боевиков в зоне ответственности «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Удачное, Димитров, Балаган, Гродовка, Ленино, Сухой Яр, Золотой Колодезь, Новоалександровка и Красноармейск в ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США, и радиолокационная станция RADA производства Израиля», — добавили в МО РФ.