Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ на трассе в Курской области

Утром 17 августа два человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на автодороге Рыльск — Хомутовка в Рыльском районе Курской области. Ранены двое мужчин 37 и 20 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными, черепно-мозговыми травмами и множественными осколочными ранениями.