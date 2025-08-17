Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ на трассе в Курской области

«Сегодня дрон ВСУ атаковал трассу Рыльск — Крупец, по которой ехал гражданский автомобиль», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что в результате удара украинских боевиков погиб местный житель 1957 года рождения.
Утром 17 августа два человека пострадали при атаке украинского FPV-дрона на автодороге Рыльск — Хомутовка в Рыльском районе Курской области. Ранены двое мужчин 37 и 20 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными, черепно-мозговыми травмами и множественными осколочными ранениями.
