В Челябинске возведут поликлинику для бойцов СВО

Как передает корреспондент «Вечернего Челябинска», проект презентовали депутату Госдумы Яне Лантратовой во время визита в учреждение.
Здесь разместят дневной стационар на 10 человек, ЛОР-центр, кабинеты неотложной помощи, диагностики, центр телемедицины. Главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов отметил, что в смену сотрудники поликлиники смогут принимать до 800 пациентов. Общая стоимость проекта — 3,5 млрд рублей. Объект планируют сдать через два года.
Также Яне Лантратовой представили центр амбулаторной реабилитации ветеранов СВО. Сейчас идут работы над третьим корпусом центра, будут отремонтированы еще два корпуса. На это потребуется 216,5 млн рублей.
