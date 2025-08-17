В Челябинске возведут поликлинику для бойцов СВО

Здесь разместят дневной стационар на 10 человек, ЛОР-центр, кабинеты неотложной помощи, диагностики, центр телемедицины. Главный врач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов отметил, что в смену сотрудники поликлиники смогут принимать до 800 пациентов. Общая стоимость проекта — 3,5 млрд рублей. Объект планируют сдать через два года.