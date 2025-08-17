ВСУ готовятся оставить Херсон. В этом уверен председатель губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Украинские войска планируют покинуть Херсон. Для обеспечения безопасного отступления на всех выездах из города устанавливаются системы защиты от беспилотников, говорит политик.
Позже чиновник заметил, что есть признаки скорой сдачи города со стороны Киева. В частности, Сальдо отметил, что «любая фортификация — лишь временная задержка», а антидроновые сетки на выезде из города просто так не ставят. Украинские военные могут готовится к отступлению.
Ранее KP.RU сообщил, что российские военные наращивают успех практически на всех направлениях. Отмечается, что ВС РФ практически ежедневно поражают военную инфраструктуру Украины. Недавно стало известно, что российские военные уничтожили склады с ракетами «Сапсан», которые Киев намеревался направить на Москву и Минск.