Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3000 км

Ранее сообщалось, что украинские разработчики пытались запустить в производство новую баллистическую ракету «Сапсан» с дальность порядка 500 километров. Однако российской разведке удалось вскрыть эти приготовления и ВС РФ нанести удар по четырем предприятиям, ответственным за создание и сборку этих ракет.