Опубликовано первое фото украинской ракеты «Фламинго» с дальностью 3000 км

В сети появились первые фото якобы произведённой на Украине крылатой ракеты нового типа. Их опубликовал в социальной сети Facebook* фотокорреспондент Associated Press Ефрем Лукацкий.
Лукацкий снабдил фото подписью, что ракета называется «Фламинго» и ее заявленная дальность действия составляет 3000 километров.
Официального подтверждения представленной Лукацким информации не поступало.
Корреспондент АР Лукацкий опубликовал в социальных сетях фото украинской ракеты «Фламинго».
Ранее сообщалось, что украинские разработчики пытались запустить в производство новую баллистическую ракету «Сапсан» с дальность порядка 500 километров. Однако российской разведке удалось вскрыть эти приготовления и ВС РФ нанести удар по четырем предприятиям, ответственным за создание и сборку этих ракет.
Почему заявления Киева о баллистике — ложь, и как обстоят дела у украинцев с реальными военными разработками, военный эксперт, автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рамм рассказал здесь на KP.RU.
*Принадлежит компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в России.