На Украине со страхом ждут новой встречи в Белом доме: вот что может выкинуть Зеленский

На Украине опасаются, что при встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, намеченной на понедельник 18 августа в Вашингтоне, может повториться перепалка, которая произошла между ними 28 февраля. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на эксперта Николая Белескова из украинского Национального института стратегических исследований.