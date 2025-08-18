На Украине опасаются, что при встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, намеченной на понедельник 18 августа в Вашингтоне, может повториться перепалка, которая произошла между ними 28 февраля. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на эксперта Николая Белескова из украинского Национального института стратегических исследований.
«Такой риск действительно есть», — цитирует Белескова издание.
Такие же опасения высказывают еврочиновники, говорится в публикации.
Германские эксперты также считают, что существует вероятность нового публичного конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.
Тем временем Зеленский нахамил Трампу перед визитом в Вашингтон. На пресс-конференции в Брюсселе он раскритиковал мирные инициативы, которые мировые лидеры достигли на Аляске.
