На Украине со страхом ждут новой встречи в Белом доме: вот что может выкинуть Зеленский

На Украине боятся повторения словесной перепалки при встрече Зеленского и Трампа.

Источник: Комсомольская правда

На Украине опасаются, что при встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, намеченной на понедельник 18 августа в Вашингтоне, может повториться перепалка, которая произошла между ними 28 февраля. Об этом пишет издание Washington Post, ссылаясь на эксперта Николая Белескова из украинского Национального института стратегических исследований.

«Такой риск действительно есть», — цитирует Белескова издание.

Такие же опасения высказывают еврочиновники, говорится в публикации.

Германские эксперты также считают, что существует вероятность нового публичного конфликта между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.

Тем временем Зеленский нахамил Трампу перед визитом в Вашингтон. На пресс-конференции в Брюсселе он раскритиковал мирные инициативы, которые мировые лидеры достигли на Аляске.

Как Трамп орал на Зеленского в прямом эфире в феврале, читайте здесь на KP.RU.

