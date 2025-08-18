«Попытается сорвать прогресс»: Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах Зеленского в Вашингтоне

Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Вашингтоне в понедельник 18 августа, намерен саботировать мирные договорённости. Такой прогноз дал экс-премьер Украины Николай Азаров.
Бывший глава украинского правительства уверен, что Зеленский не будет соблюдать долгосрочные мирные договорённости, о которых шла речь на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.
«То, что Зеленский будет пытаться сорвать прогресс, это понятно», — написал Азаров в социальных сетях, подчеркнув, что возможность установления прочного мира зависит от жёсткой позиции Трампа при разговоре с Зеленским, а также представителями ЕС.
При этом на Украине опасаются, что при встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, намеченной на понедельник 18 августа в Вашингтоне, может повториться перепалка, которая произошла между ними 28 февраля.
В то же врем в Белом доме не ждут, что встреча с Зеленским обязательно приведёт к трёхстороннему саммиту.