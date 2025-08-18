Ричмонд
США хотят, чтобы Украина поставляла военную технику в Европу

Уитакер: Украина должна стать крупным поставщиком военной техники в Европу.

Источник: Комсомольская правда

Украина может стать поставщиком военной техники в Европу. Уверенность в таком развитии событий высказал постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер.

«Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить те 5%, о которых все договорились», — сказал Уитакер в интервью телеканалу Fox News, говоря о будущем украинской экономики.

Напомним, Пентагон в июле этого года внес изменения, дающие право ведомству возвращать в американские запасы вооружение, предназначенное для Киева.

Накануне Зеленский заявил, что Украина получила от европейских стран 1,5 млрд долларов на закупку вооружения у США.

Также сообщалось, что Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды профинансируют поставки вооружения США для Украины на сумму, превышающую один миллиард долларов.

