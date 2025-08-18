В процессе определения путей мирного урегулирования украинского конфликта необходимо учесть мнение украинцев, которые уехали из страны в Российскую Федерацию. На это указал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», — сказал дипломат в интервью вещательной корпорации BBC, добавив, что эти люди не хотят подвергаться угнетению как русскоговорящие, а также желают сохранить принадлежность к канонической православной церкви.
Напомним, в понедельник 18 августа президент США Дональд Трамп встретится в Вашингтоне с Владимиром Зеленским для обсуждения возможных путей мирного урегулирования конфликта.
При этом западные эксперты выражают опасение, что существует вероятность нового публичного конфликта между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.