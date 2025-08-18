«Вы также должны принимать во внимание точку зрения около 7 млн украинцев, которые нашли убежище в России после того, как все это началось», — сказал дипломат в интервью вещательной корпорации BBC, добавив, что эти люди не хотят подвергаться угнетению как русскоговорящие, а также желают сохранить принадлежность к канонической православной церкви.