Боец спас свою группу от подрыва на мине

ТОКМАК, 18 авг — РИА Новости. Водитель подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил России за мгновение до взрыва заметил на дороге магнитную мину и успел вывернуть автомобиль, спасая расчет FPV в районе населённого пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости старший водитель подразделения с позывным «Механик».
Командир подразделения с позывным «Депутат» пояснил, что автомобиль УАЗ вез расчет FPV для смены личного состава на линии боевого соприкосновения, а также продукты питания и боекомплект.
«По дороге за 15 минут до проезда противник с помощью “Бабы-Яги” (дрон ВСУ — ред.) заминировал подъезды дистанционным минированием. Магнитными минами. Наш УАЗик подорвался на мине», — рассказал «Депутат».
Старший водитель подразделения отметил, что он в последний момент сумел разглядеть в свете фар на обочине дороги небольшую магнитную мину, которая срабатывает при приближении к ней тяжелых металлических объектов. По его словам, он сориентировался и совершил маневр в сторону, чтобы не допустить подрыва под днищем автомобиля.
«На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину… Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой — разворотило бы нам (всю машину — ред.)», — рассказал «Механик».
Он вспоминает, что сразу после взрыва группа начала выносить боекомплект, предназначавшийся для бойцов на линии боевого соприкосновения. Сам «Механик» также участвовал в оказании помощи товарищам, несмотря на полученные при взрыве травмы.
«Машины передок горел, салон горел. Надо выполнять дальше задание. Не заметил ни боли, ничего. Выполнял задачу. Это наша боевая задача. Надо в дальнейшем выполнять ее. Без БК (боекомплект — ред.) мы бы ничего не сделали. А задачу мы продолжили. Успешно», — рассказал «Механик».