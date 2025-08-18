Боец спас свою группу от подрыва на мине

«На повороте при переключении фар в последний момент заметил мину… Среагировал. Был сильный хлопок под левым колесом. Три метра оставалось до нее, резко руль вправо, чтобы уйти от нее и не пропустить под собой. Если бы пропустил под собой — разворотило бы нам (всю машину — ред.)», — рассказал «Механик».