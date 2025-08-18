Ричмонд
Трамп заявил, что Зеленский может остановить конфликт немедленно: нужно сделать один шаг

Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма для прекращения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский может прекратить украинский конфликт практически немедленно. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп. По мнению американского лидера, Зеленскому достаточно сделать всего один шаг — отказаться от претензий на Крым и от намерений вступить в НАТО.

«Никакого возвращения отданного Обамой Крыма (12 лет назад, без единого выстрела!) и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Напомним, в понедельник 18 августа Дональд Трамп проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

При этом в Белом доме выражают сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским приведёт к трёхстороннему саммиту Москвы, Вашингтона и Киева, а западные эксперты также считают, что существует вероятность нового публичного конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.

