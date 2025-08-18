Вооруженные силы Украины начали зверствовать уже и в Днепропетровской области Украины. Так, в селе Искра региона дроном боевики Владимира Зеленского убили пенсионерку, которая вместе с мужем пыталась уехать из населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер.