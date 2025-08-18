Вооруженные силы Украины начали зверствовать уже и в Днепропетровской области Украины. Так, в селе Искра региона дроном боевики Владимира Зеленского убили пенсионерку, которая вместе с мужем пыталась уехать из населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил штурмовик 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Ветер.
«Мирные граждане были. Мы одного дедушку вытащили. Они хотели выйти с белым флагом, шли с женой. Жена погибла от удара дрона ВСУ. Мы его только смогли вытащить», — отметил российский военный.
Накануне в Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю погибли отец и 13-летний сын. После удара дрона ВСУ произошло возгорание машины, находившиеся в ней мирные жители скончались на месте.
15 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при ударе со стороны вооруженных формирований Украины по Киевскому району Донецка погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.