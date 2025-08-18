Ричмонд
«Я уже прибыл»: Зеленский написал в социальные сети из Вашингтона

Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский заявил, что находится в Вашингтоне, куда он прилетел для переговоров с президентом США Дональдом Трампом о возможных путях урегулирования украинского конфликта. Об этом Зеленский написал в социальной сети Х.

«Я уже прибыл в Вашингтон. Завтра я встречаюсь с президентом Трампом. Завтра мы также поговорим с европейскими лидерами», — сказано в посте.

Напомним, в понедельник 18 августа Дональд Трамп проведёт встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

При этом в Белом доме выражают сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским приведёт к трёхстороннему саммиту Москвы, Вашингтона и Киева, а западные эксперты также считают, что существует вероятность нового публичного конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.

В то же время Трамп заявил, что Зеленский может остановить конфликт немедленно и призвал его для этого отказаться от притязаний на Крым.

