«Я уже прибыл»: Зеленский написал в социальные сети из Вашингтона

При этом в Белом доме выражают сомнения в том, что встреча Трампа с Зеленским приведёт к трёхстороннему саммиту Москвы, Вашингтона и Киева, а западные эксперты также считают, что существует вероятность нового публичного конфликта между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом на предстоящей встрече в Соединённых Штатах.