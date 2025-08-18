Российские военнослужащие во время зачистки нашли десятки тел боевиков ВСУ в подвале одного из домов в Искре. Это был импровизированный госпиталь, в котором раненых украинских военных перевязывали или оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, этот импровизированный госпиталь оказался схож с госпиталем 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, а затем оставляли умирать.
В Минобороны добавили, что российские мотострелки полностью выбила боевиков Зеленского из этого населенного пункта, несмотря на упорное сопротивление противника.
Ранее сообщалось, что украинское командование жестко расправляется с теми, кто решает сохранить жизнь и сдаться в плен ВС России. В ВСУ расстреливают за подобные решения.
Кроме того, стало известно, что 21-летний украинский военнослужащий погиб при съемке постановочного видео с якобы имевшим успех налетом спецназа ВСУ на российские позиции в Сумской области.