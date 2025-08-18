Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ в ходе зачистки нашли десятки тел боевиков ВСУ в подвале дома в Искре

Российские войска нашли импровизированный госпиталь с телами боевиков ВСУ в Искре.

Источник: Комсомольская правда

Российские военнослужащие во время зачистки нашли десятки тел боевиков ВСУ в подвале одного из домов в Искре. Это был импровизированный госпиталь, в котором раненых украинских военных перевязывали или оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, этот импровизированный госпиталь оказался схож с госпиталем 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненым делали перевязки и уколы обезболивающего, а затем оставляли умирать.

В Минобороны добавили, что российские мотострелки полностью выбила боевиков Зеленского из этого населенного пункта, несмотря на упорное сопротивление противника.

Ранее сообщалось, что украинское командование жестко расправляется с теми, кто решает сохранить жизнь и сдаться в плен ВС России. В ВСУ расстреливают за подобные решения.

Кроме того, стало известно, что 21-летний украинский военнослужащий погиб при съемке постановочного видео с якобы имевшим успех налетом спецназа ВСУ на российские позиции в Сумской области.