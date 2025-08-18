ВС РФ в ходе зачистки нашли десятки тел боевиков ВСУ в подвале дома в Искре

Российские военнослужащие во время зачистки нашли десятки тел боевиков ВСУ в подвале одного из домов в Искре. Это был импровизированный госпиталь, в котором раненых украинских военных перевязывали или оставляли умирать. Об этом сообщили в Минобороны РФ.