На передовой СВО погибли два рядовых из Верещагинского округа Прикамья

Пермский край 18 августа простится с двумя военнослужащими из Верещагинского округа. Патраков Михаил Васильевич и Пономарев Роман Сергеевич отдали жизни при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Прощание с бойцами состоится в один день, 18 августа.
Соболезнования родным и близким погибших в специальной военной операции многодетных отцов выразила администрация Верещагинского муниципального округа.
Михаил Патраков родился в деревне Соколово 5 февраля 1993 года. После окончания Соколовской школы учился в Верещагинском многопрофильном техникуме. Продолжил образование в Перми, получил специальность «Слесарь по ремонту автомобилей». Работал водителем.
Михаил Васильевич проходил службу гвардии рядовым на должности командира боевой машины мотострелкового отделения. Дома бойца с фронта ждала большая семья — родители Марина Павловна и Василий Лукич, жена Алена Васильевна, дети Богдан, Елисей и Полина, сестра Екатерина Васильевна и брат Дмитрий Васильевич.
Роман Пономарев родился в селе Путино 17 октября 1986 года. Окончил Путинскую школу, работал в сфере строительства Перми и Москвы, затем вернулся в родное село. Создал большую и дружную семью. С женой Людмилой Аркадьевной воспитывал дочерей Дарью и Софию, сына Богдана. Вместе с ним родители Ирина Николаевна и Сергей Кириллович поставили на ноги сестру Любовь Сергеевну и брата Александра Александровича.
В зоне СВО Роман Сергеевич проходил службу рядовым на должности заместителя командира взвода — номером расчета мотострелкового отделения. Погиб 14 июля 2025 года.
Прощание с Михаилом Патраковым состоится с 10:00 в Соколовском доме культуры, Романом Пономаревым — с 13:00 в Доме культуры села Путино.