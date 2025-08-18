На передовой СВО погибли два рядовых из Верещагинского округа Прикамья

Роман Пономарев родился в селе Путино 17 октября 1986 года. Окончил Путинскую школу, работал в сфере строительства Перми и Москвы, затем вернулся в родное село. Создал большую и дружную семью. С женой Людмилой Аркадьевной воспитывал дочерей Дарью и Софию, сына Богдана. Вместе с ним родители Ирина Николаевна и Сергей Кириллович поставили на ноги сестру Любовь Сергеевну и брата Александра Александровича.