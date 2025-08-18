Президент США Дональд Трамп уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией, если откажется от Крыма и вступления в Североатлантический альянс.
«Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма… и никакого вступления Украины в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются», — напомнил американский лидер в Truth Social в преддверии прибытия в Вашингтон главы киевского режима.
Как отметил Трамп, российская сторона не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма уже закрыт.
Кроме того, американский президен анонсировал «большой день» в Белом доме в понедельник, 18 августа.
«Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!!» — добавил он.
Напомним, заступиться за Зеленского перед Трампом в Вашингтон отправятся канцлер ФРГ Фридрих Мерц, итальянский лидер Джорджиа Мелони, а также президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб. Кроме того, на встрече будут присутвовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что визит направлен на обмен информацией с американским лидером после его недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Среди основных тем обсуждения он назвал вопросы безопасности, территориальные аспекты, а также продолжение поддержки Киева и санкционная политика.
Отмечается, что Дональд Трамп настроен серьезно в отношении Киева. Глава Белого дома не раз обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подняв вопрос о территориях. Он призвал Украину передать России часть земель, «в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять».
Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин, комментируя переговоры с американским коллегой, отметил, что диалог был «открытым и конструктивным», а ключевой темой стало предложение Дональда Трампа о передаче России незанятых территорий Донбасса для ускорения мирного процесса.