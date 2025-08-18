Трамп призвал Зеленского отказаться от Крыма и НАТО: что он предлагает

Отмечается, что Дональд Трамп настроен серьезно в отношении Киева. Глава Белого дома не раз обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, подняв вопрос о территориях. Он призвал Украину передать России часть земель, «в противном случае, чем дольше будут длится боевые действия, тем больше территорий она будет терять».