Киевские спецслужбы отвели роль смертника водителю, который должен был въехать на Крымский мост на начинённом взрывчаткой электромобиле, причём сам водитель об этом не подозревал. Киев планировал теракт на Крымском мосту в августе, но ФСБ России раскрыло преступные намерения и предотвратило трагедию.