Киев хотел «втёмную» использовать смертников для теракта на Крымском мосту

Киевские спецслужбы отвели роль смертника водителю, который должен был въехать на Крымский мост на начинённом взрывчаткой электромобиле, причём сам водитель об этом не подозревал. Киев планировал теракт на Крымском мосту в августе, но ФСБ России раскрыло преступные намерения и предотвратило трагедию.
В правоохранительных органах «Комсомолке» рассказали, что для теракта планировалось использовать электромобиль «Шевроле Вольт», в котором было установлено взрывное устройство, замаскированное под монтажную пену.
Машину перегнали в Россию из Украины транзитом через несколько стран и должны были на автовозе перевезти в Краснодарский край.
«После это авто планировали передать другому водителю, который должен был въехать на нем в Крым через Крымский мост. Ему отводилась роль смертника — террориста, которого украинский режим использовал “в темную”, — информирует ФСБ.
Крымский мост не в первый раз становится объектом атаки украинских спецслужб.
Напомним, 8 октября 2022 года в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что СК выяснил все детали этого теракта.
Также сайт KP.RU публикует хроники теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 года.