Украинские спецслужбы заминировали электромобиль для теракта на Крымском мосту

«Заехала она на грузинских номерах, а в багажнике были — польские. Дальше на автовозе она должна была проследовать в Краснодарский край», — сообщили в спецслужбах, добавив, что находящаяся в машине взрывчатка выглядела как монтажная пена, а детонаторы были сделаны кустарным способом и поэтому из было сложно обнаружить при помощи рентгена.