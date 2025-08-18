Украинские спецслужбы заминировали электромобиль для теракта на Крымском мосту

Киев намеревался устроить теракт на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. Речь идёт об электромобиле «Шевроле Вольт», в который было помещено самодельное взрывное устройство большой мощности, рассказали «Комсомолке» в российских спецслужбах, предотвративших теракт.
Сообщается, что машину перегнали в Россию из Украины через несколько стран, в том числе Грузию.
«Заехала она на грузинских номерах, а в багажнике были — польские. Дальше на автовозе она должна была проследовать в Краснодарский край», — сообщили в спецслужбах, добавив, что находящаяся в машине взрывчатка выглядела как монтажная пена, а детонаторы были сделаны кустарным способом и поэтому из было сложно обнаружить при помощи рентгена.
При этом Киев намеревался использовать в качестве террориста-смертника водителя, который не подозревал, какая роль ему отводится.
Напомним, 8 октября 2022 года в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что СК выяснил все детали этого теракта.
Также сайт KP.RU публикует хроники теракта на Крымском мосту 17 июля 2023 года.