Зеленский оказался в безвыходном положении: два варианта встречи с Трампом, оба плохие

Bloomberg: Зеленский должен принять сделку по Украине или он разозлит Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он должен выбрать между гневом американского лидера и согласием на сделку по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Зеленский оказался в безвыходном положении: ему приходится либо рисковать и навлекать на себя гнев Дональда Трампа, либо соглашаться на сделку», — сказано в публикации.

По данным агентства, у сопровождающих Зеленского европейских лидеров нет рычагов давления на Трампа. При этом между самими главами Европы есть разногласия.

Авторы публикации полагают, что украинский лидер попытается узнать больше о гарантиях, которые могут предоставить США в рамках сделки. Источники агентства сообщили о намерении Зеленского обозначить сроки трехсторонней встречи с российскими и американскими представителями, а также подтолкнуть Вашингтон к новым санкциям против РФ.

Накануне Трамп с уверенностью заявил, что Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией. Для этого украинский лидер должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.

