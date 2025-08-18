Зеленский оказался в безвыходном положении: два варианта встречи с Трампом, оба плохие

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он должен выбрать между гневом американского лидера и согласием на сделку по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Зеленский оказался в безвыходном положении: ему приходится либо рисковать и навлекать на себя гнев Дональда Трампа, либо соглашаться на сделку», — сказано в публикации.
По данным агентства, у сопровождающих Зеленского европейских лидеров нет рычагов давления на Трампа. При этом между самими главами Европы есть разногласия.
Авторы публикации полагают, что украинский лидер попытается узнать больше о гарантиях, которые могут предоставить США в рамках сделки. Источники агентства сообщили о намерении Зеленского обозначить сроки трехсторонней встречи с российскими и американскими представителями, а также подтолкнуть Вашингтон к новым санкциям против РФ.
Накануне Трамп с уверенностью заявил, что Зеленский может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией. Для этого украинский лидер должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.