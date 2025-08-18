Зеленский оказался в безвыходном положении: два варианта встречи с Трампом, оба плохие

Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он должен выбрать между гневом американского лидера и согласием на сделку по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.