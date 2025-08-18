В Татарстане второй раз за утро объявили беспилотную опасность

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим “Беспилотная опасность”», — говорится в заявлении ведомства.
Режим «Беспилотная опасность» действовал в Татарстане с 05:43. Его сняли в 06:13.
На территории Татарстана в 07:59 снова объявили режим «Беспилотная опасность». Информация появилась в мобильном приложении МЧС.
