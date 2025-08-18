Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Сумами десантники ВСУ и наёмники из Колумбии обстреляли друг друга

По колумбийским наёмникам в Сумской области открывали огонь солдаты 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Наёмники ВСУ из Колумбии и украинские подразделения в Сумской области несколько раз обстреливали друг друга, сообщили в российских силовых структурах.

Источник рассказал, что командование вооружённых формирований Украины перебросило отряды колумбийских боевиков на это направление, чтобы вернуть потерянные позиции.

«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи “дружественного огня” со смежными подразделениями ВСУ, в частности (со стороны — прим. ред.) 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал представитель силовых органов, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, ранее офицер украинских формирований Константин Милевский заявил, чтов структурах Сухопутных войск ВСУ служит свыше 8 тыс. иностранцев. Он допустил, что всего в армии Украины может числиться в два раза больше наёмников.