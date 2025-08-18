Наёмники ВСУ из Колумбии и украинские подразделения в Сумской области несколько раз обстреливали друг друга, сообщили в российских силовых структурах.
Источник рассказал, что командование вооружённых формирований Украины перебросило отряды колумбийских боевиков на это направление, чтобы вернуть потерянные позиции.
«Из-за низкого уровня взаимодействия уже отмечены случаи “дружественного огня” со смежными подразделениями ВСУ, в частности (со стороны — прим. ред.) 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — сказал представитель силовых органов, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, ранее офицер украинских формирований Константин Милевский заявил, чтов структурах Сухопутных войск ВСУ служит свыше 8 тыс. иностранцев. Он допустил, что всего в армии Украины может числиться в два раза больше наёмников.