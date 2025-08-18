Ричмонд
Ночью силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Крым и Кубань

В ночь с 17 на 18 августа российские силы ПВО перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

Основная часть беспилотников была уничтожена над Тамбовской областью — восемь аппаратов. Над Азовским морем сбили пять БПЛА, над Чернымм морем — два. Еще два беспилотника были уничтожены в Белгородской и Ростовской областях.

По одному беспилотнику сбили в Курской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Крым.

