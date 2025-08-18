Ричмонд
Украина выдает британскую ракету FP-5 за свою собственную «Фламинго»

Военкор Коц обратил внимание на фото якобы новой украинской баллистической ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Заявления Киева о создании своей баллистической ракеты «Фламинго» с дальностью до 3000 километров не соответствуют действительности. Об этом рассказал военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Военкор отметил, что якобы украинская баллистическая ракета, фото которой появилось в сети, «до мелочей похожа» на презентованную в феврале этого года крылатую ракету FP-5 производства эмиратско-британской оборонно-промышленной группы Milanion Group.

«У этой конторы, вот ведь неожиданность, есть отношения с украинской компанией Ukrainian armor», — отмечает журналист.

Коц напомнил, что Milanion поставила украинской армии по меньшей мере одну свою наземную безэкипажную колесную платформу AGEMA, а также помогает в поставках Украине самоходных минометных комплексов Alakran.

Ранее появилось сообщение, что коллективный разум Украины и ФРГ не смог придумать ничего нового, поэтому они решили использовать технологии СССР для разработки баллистических ракет «Сапсан» дальностью до 700 километров.