Военное командование Украины бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военных в Юнаковке Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
Отмечается, что соответствующий приказ военные получили от главкома ВСУ Александра Сырского. Он поручил в самые короткие сроки восстановить утраченные в Сумской области позиции.
«Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки Север в Юнаковке», — сказал собеседник агентства.
Потому украинские военные активизировались и пытаются атаковать сразу около нескольких населенных пунктов области: Степового, Варачино и Алексеевки.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами страны за ночь 18 августа.
А за сутки 17 августа ВСУ атаковали 49 населенных пунктов в 13 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 105 БПЛА и 52 боеприпаса, ранены пять мирных жителей.