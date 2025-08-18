Украинские вооружённые силы активно вербуют жителей бедных сельских районов, отправляя их на передовую после всего двух дней подготовки, пишет автор статьи в Military Watch Magazine.
По данным издания, с 15 по 16 августа ВСУ потеряли более 1300 военнослужащих. Ухудшающееся положение украинской армии вызывает вопросы о её способности продолжать боевые действия при таких значительных потерях личного состава и техники.
«Подобный уровень потерь указывает на серьёзные проблемы, с которыми сталкивается украинская армия в условиях интенсивных боевого соприкосновения и нехватки ресурсов», — отмечается в статье.
«Потери среди новобранцев порой достигали 80−90%», — подчёркивает Military Watch Magazine. Согласно Financial Times и другим источникам, именно высокая смертность в зоне СВО стала ключевой причиной роста случаев дезертирства.
Известно, что с конца 2023 года в интернете всё чаще появляется информация, что офицеры ВСУ по призыву применяют жёсткие методы для набора новобранцев, а сами призывники пытаются уклониться от службы на передовой. Многих из них даже не обучали стрельбе.