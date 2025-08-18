Ричмонд
При падении БПЛА в Воронежской области загорелось нежилое строение

Над регионом подавили один беспилотник.

Силы ПВО и средства РЭБ подавили один беспилотник в одном из районов Воронежской области ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Пострадавших нет. При падении БПЛА загорелось нежилое строения, возгорание было оперативно потушено. Опасность атаки сохранялась в регионе с 23:17 17 августа до 7:21 18 августа.

По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолетного типа.

