При падении БПЛА в Воронежской области загорелось нежилое строение

Силы ПВО и средства РЭБ подавили один беспилотник в одном из районов Воронежской области ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавших нет. При падении БПЛА загорелось нежилое строения, возгорание было оперативно потушено. Опасность атаки сохранялась в регионе с 23:17 17 августа до 7:21 18 августа.
По данным Минобороны, минувшей ночью над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолетного типа.
