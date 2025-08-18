Ричмонд
Силы ПВО сбили дроны над севером Ростовской области

Силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Как написал глава региона, атака отражена над северными районами области.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.