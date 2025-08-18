Глава киевского режима Владимир Зеленский и европейские лидеры будут давить на президента США Дональда Трампа, призвав его изложить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Financial Times.
Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин на встрече с американским лидером позволил Вашингтону и союзникам предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные мандату НАТО на коллективную оборону.
Официальные лица Великобритании заявили, что слова Уиткоффа по поводу обязательств Киева станут ключевой частью дискуссий в понедельник в Белом доме. Европейские союзники Украины, включая Париж и Лондон, предложили создать силы «обеспечения безопасности» для Киева после установления мира, создав штаб-квартиру во Франции.
Накануне Трамп с уверенностью заявил, что глава киевского режима может «почти сразу же положить конец» конфликту с Россией. Для этого Зеленский должен отказаться от Крыма и вступления в НАТО.