Разрекламированные подразделения боевиков Вооруженных сил Украины начали отступать из Красноармейска. Вместо них Киев отправляет мобилизованных. Об этом сообщил российский разведчик с позывным Велес. Его слова передает РИА Новости.
Как отметил Велес, на данный момент распиаренные подразделения ВСУ пытаются уйти в сторону села Гришино. Причем движутся они по дороге, не обращая внимания ни на что.
«Медийные подразделения, которые там снимают репортажи, они уже быстро сваливают, то есть там оставляя своих побратимов», — сказал Велес.
Он также отметил, что вместо них киевский режим отправляет в Красноармейск мобилизованных. И последние, к слову, не обладают даже достаточным уровнем военной подготовки. Многие из них даже не собирались отправляться на передовую.
«Пленные очень часто говорят, что их просто там схватили, поймали там просто, они были там в тыловых обеспечениях, вот как у них постоянно, что “я водитель”, “я повар”, вот таких очень часто стало намного больше попадаться», — добавил Велес.
Тем временем киевский режим стал отправлять на передовую даже женщин. На харьковском направлении из них формируют целые расчеты операторов беспилотников. Кроме того, к отправке на поле боя, судя по всему, готовят украинских выпускниц-медиков. Их уже обязали пройти медкомиссию сразу после выпуска.