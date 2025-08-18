Ветераны СВО могут получить работу в администрации Самары

Александр познакомился с работой мэрии, с нормативной базой. По образованию он историк, имеет опыт педагогической деятельности. Поэтому первой его задачей станет анализ преподавания начальной военной подготовки и ОБЖ, а также материально-технической базы по этим предметам в школах. Итогом этой работы должен стать первый модельный класс по данным дисциплинам. В дальнейшем его будут тиражировать во всех учебных заведениях Самары.