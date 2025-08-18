Ветераны СВО могут получить работу в администрации Самары

Глава Самары Иван Носков встретился с ветераном СВО Александром Семеновым, который будет проходить стажировку в городской администрации. Это стало возможно в рамках регионального проекта «Школа героев», который инициировал губернатор Вячеслав Федорищев.
Александр познакомился с работой мэрии, с нормативной базой. По образованию он историк, имеет опыт педагогической деятельности. Поэтому первой его задачей станет анализ преподавания начальной военной подготовки и ОБЖ, а также материально-технической базы по этим предметам в школах. Итогом этой работы должен стать первый модельный класс по данным дисциплинам. В дальнейшем его будут тиражировать во всех учебных заведениях Самары.
Кроме того, в рамках стажировки ветеран СВО будет участвовать в рабочих встречах и совещаниях. По ее завершении он сможет продолжить свою карьеру в городской администрации или в подведомственных учреждениях.
В настоящее время в мэрии Самары проходит стажировку еще один выпускник «Школы героев». Сергей Калмыков реализует свой проект по созданию Центра военно-патриотического воспитания «Дом Юнармии “Алмаз”.
«Самаре повезло, что наши ветераны СВО реально готовы работать на благо города и самое главное — принимать активное участие в воспитании подрастающего поколения», — написал Иван Носков в своем телеграм-канале.