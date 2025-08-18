Пушилин: ВС РФ улучшили позиции под Константиновкой

Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Константиновское направление: здесь также улучшены позиции после освобождения Щербиновки», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска после освобождения населенного пункта Щербиновка ДНР улучшили позиции у Константиновки.
