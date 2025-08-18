Территория между двумя заводами военно-промышленного комплекса Украины в городе Павлограде в Днепропетровской области подверглась ударам в ночь на 18 августа, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что речь идёт о Павлоградском ремонтно-механическом заводе (ПМЗ) и Павлоградском заводе технического оборудования (ПЗТО), которые используются киевским режимом для производства боеприпасов и сборки беспилотников.
«Профиль известен: склады, производство снарядов, сборка и наладка БПЛА, ремонт и замена стволов артиллерии и бронетехники. Удар пришелся на закрытый сектор между заводами — район под полным военным контролем. Территория давно используется военными: казармы, спортзал, столовая», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.
Координатор отметил, что сразу после этого в сторону заводов выехали более десяти машин скорой помощи и шесть военных автомобилей. Согласно предварительным данным, которые он привёл, в атакованной зоне находились иностранные специалисты, работавшие с беспилотниками.
По информации Лебедева, СБУ и ВСУ оцепили районы «Новый» и «Полигон», введя на их территории режим полного контроля, предчувствующий повсеместную проверку документов и обход жилищ.
Напомним, 17 августа Сергей Лебедев сообщал об ударах по военным предприятиям Украины и объектам железнодорожной логистики ВСУ в Днепропетровской области. Кроме того, были поражены позиции подразделения националистического формирования «Азов»* в Харьковской области.
* Террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.