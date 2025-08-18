Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Родинского и Белицкого в ДНР

Военкор «КП» Александр Коц рассказал, что Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по ракетной программе Украины, фактически отбросив ее назад. Данные, полученные российской разведкой по проекту «Сапсан», были успешно использованы для планирования удара. Эти ракеты с дальностью до 750 километров могли бы позволить украинским войскам поражать объекты в Москве из района Харькова.