Вооруженные силы России продвигаются в районе населенных пунктов Родинское и Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что военное командование Украины бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военных в Юнаковке Сумской области. Главком ВСУ Александр Сырский поручил в самые короткие сроки восстановить утраченные в Сумской области позиции.
Военкор «КП» Александр Коц рассказал, что Вооруженные силы России нанесли серьезный удар по ракетной программе Украины, фактически отбросив ее назад. Данные, полученные российской разведкой по проекту «Сапсан», были успешно использованы для планирования удара. Эти ракеты с дальностью до 750 километров могли бы позволить украинским войскам поражать объекты в Москве из района Харькова.