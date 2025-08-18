СК возбудил уголовное дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Следственный комитет (СК) России квалифицировал как террористический акт попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии», — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, возбуждено уголовное дело о теракте, «совершенном группой лиц, повлекшем причинение тяжких последствий».
Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила об успешном предотвращении атаки беспилотного летательного аппарата, запущенного с украинской территории на атомную электростанцию в Смоленской области.