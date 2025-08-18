В США заметили новую стратегию ВС России в зоне СВО

По оценке автора, малые беспилотники используются ВС России для поражения скоплений войск и небольших укреплений. «Эти атаки направлены на ослабление украинских сил, нарушение их логистики, подрыв их морального духа и затруднение наступательных операций», — пишет обозреватель.
Согласно Атламазоглу, крупные дроны ВС России используют для массированных воздушных атак и для ударов по крупным военным целям в городах. «В ходе этих атак российские силы используют беспилотники-камикадзе вместе с крылатыми и баллистическими ракетами, стремясь максимально повысить вероятность поражения целей одним или обоими способами», — уверяет автор.
Обозреватель подчеркивает, что украинские офицеры зачастую не имеют достаточного времени для принятия адекватного решения для ответа на российские атаки.
Ранее газете «Известия» в одном из цехов по ремонту дронов группировки ВС России «Центр» сообщили, что российские специалисты по применению коммерческих БПЛА в зоне проведения специальной военной операции превзошли Вооруженные силы Украины.
Также в августе Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что украинская противовоздушная оборона перехватывает от 10 до 25 процентов российских дронов-камикадзе «Герань-2» и «Герань-3».