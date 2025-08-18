Ричмонд
Дрон снял, как российский боец «Лоза» один зачистил две улицы от ВСУ

Штурмовик с позывным «Лоза» из 394-полка ВС РФ в одиночку зачистил от ВСУ две улицы в селе Бурлацкое в ДНР.

Архивное видео подвига публикует Telegram-канал «Запорожский фронт».Беспилотник снял, как боец среди руин домов выискивает подвалы и «норы», где может укрываться враг.

Он забрасывает туда гранаты, затем ведет огонь из автомата. В результате воин справился с задачей, но получил ранение. Смог вернуться к своим. Родом герой из Лесозаводска (Приморский край).

Напомним, ранее в Днепропетровской области российский штурмовик с позывным Белый в одиночку ликвидировал троих боевиков ВСУ и еще двоих победил в рукопашной.