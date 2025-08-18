Ричмонд
ВС РФ за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ большой дальности UJ-22 и «Паляница» в местах подготовки к запуску. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено 16 единиц автомобильной техники, до 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности UJ-22 и “Паляница” в месте подготовки кзапуску, а также нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горюче-смазочных материалов, обеспечивающим ВСУ горючим, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении.