ВС РФ за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница»

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ большой дальности UJ-22 и «Паляница» в местах подготовки к запуску. Об этом сообщили в Минобороны РФ.