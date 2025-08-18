ВС РФ ударили «Искандером-М» по месту запуска БПЛА в ДНР

«Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности. Решение о нанесении ракетного удара по координатам цели было принято незамедлительно. В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и “Паляница”, а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки», — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео удара «Искандера-М» с кассетной боевой частью.