«Сегодня ночью оператором российского разведывательного дрона в районе населенного пункта Иверское на территории Донецкой Народной Республики была выявлена площадка, на которой противником проводились мероприятия по развертыванию украинских ударных беспилотников большой дальности. Решение о нанесении ракетного удара по координатам цели было принято незамедлительно. В результате нанесения ракетного удара потери украинских националистов составили до 40 военнослужащих и лиц технического персонала убитыми и ранеными. Уничтожено до 100 БПЛА самолетного типа большой дальности UJ-22 и “Паляница”, а также 16 единиц грузовой техники, использовавшейся для их транспортировки», — сообщили в российском военном ведомстве, опубликовав видео удара «Искандера-М» с кассетной боевой частью.
ВС РФ ударили «Искандером-М» по месту запуска БПЛА в ДНР
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили до 40 военных и 100 БПЛА самолетного типа, а также 16 единиц грузовой техники в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше