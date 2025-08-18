В Одессе после взрывов произошел мощный пожар

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что к устранению последствий удара привлекли более 100 спасателей, бойцов национальной гвардии и местных пожарных команд. Для тушения огня на нефтяной станции привлекли также пожарный поезд Укрзализныци.